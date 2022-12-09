الخارجية الروسية تثمن دور الإمارات والسعودية في صفقة تبادل السجناء مع الولايات المتحدة

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، عن امتنانه وتقديره للدور الإماراتي والسعودي في تبادل السجناء بين روسيا والولايات المتحدة، مشيرا إلى الثقة العالية بين البلدين.

وقال بوغدانوف: "نحن نقدر ونثمن جهود الإمارات والسعودية بشكل كبير، وهذا يشير إلى درجة الثقة بين بلادنا. وأصدقاؤنا من الإمارات والسعودية يساعدون في مثل هذه العمليات الإنسانية الصعبة إلى حد ما".

وكان فيكتور بوت يقضي عقوبة بالسجن لمدة 25 عاما في الولايات المتحدة، بتهمة التآمر لقتل مواطنين أمريكيين ودعم الإرهاب ماديا، ويوم الخميس، تم الإفراج عنه من سجن أمريكي بعد ما يقرب من 15 عاما في مقابل لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينير، التي كانت معتقلة في روسيا بتهمة حيازة المخدرات.

المصدر: نوفوستي