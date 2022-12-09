بوتين يكشف عن الوقت المحدد للانتهاء من ترميم جسر القرم

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن عملية ترميم جسر القرم متواصلة واستعادة جزء من الطريق في مارس، وجزء السكك الحديدية في منتصف الصيف، وسيتم إنجاز كل شيء في الوقت المحدد.

وذكر بوتين: "سيتم الانتهاء من إصلاحات الطريق في شهر مارس، ووعد العمال بإنشاء فرع واحد من جزء السكة الحديدية في مكان ما في منتصف الصيف، ولقد وعدوا بالانتهاء من إصلاحات جسر القرم بشكل كامل بحلول الصيف المقبل وأعتقد أنهم سيفعلون ذلك، بالتأكيد إنهم يعملون بشكل جيد جدا وبجودة عالية".

وأكد بوتين: "أنا متأكد من أن كل شيء سينجز في الوقت المحدد دون أدنى شك".

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وتفقد الرئيس بوتين جسر القرم سابقا، خلال زيارة مفاجئة إلى شبه الجزيرة، حيث استمع لتقرير مفصل من القائمين على ترميم الجسر بعد تعرضه لعمل إرهابي مؤخرا.

وأمر بجعل الجانب الأيسر من جزء الطريق من جسر القرم في حالة ممتازة.

وأعلن عن الوقت المحدد للانتهاء من ترميم الجسر وإعادة إطلاق حركة المرور عبره بين القرم وباقي أراضي روسيا.

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المصدر: نوفوستي