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طهران: ألمانيا تحرض على العنف والاغتيال في إيران

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طهران: ألمانيا تحرض على العنف والاغتيال في إيران
AFP
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رد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على "التدخل الألماني" في شؤون بلاده، معتبرا أن برلين "تحرض على العنف والاغتيال في إيران".

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال حسين أمير عبد اللهيان إن "مواجهة العنف والاغتيال وإثارة الكراهية من المسؤوليات التي يتحملها المجتمع الدولي"، موضحا أن "ألمانيا تعتبر سيادتها وأمنها خطوطا حمراء، بينما هي تلجأ إلى آليات للتحريض على هذه الظواهر المشؤومة، وتندد بتصدي إيران المشروع لهذه الظواهر.

وكانت الخارجية الإيرانية قد استدعت سفير ألمانيا لدى طهران مرتين خلال الأسابيع الأخيرة احتجاجا على تدخل ألمانيا في شؤون إيران.

المصدر: "إرنا" + RT

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