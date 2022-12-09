"فرانس برس": الخارجية الألمانية تستدعي السفير الإيراني

أفادت "فرانس برس" نقلا عن مصدر مقرب بأن الخارجية الألمانية استدعت السفير الإيراني لدى برلين، بعد تنفيذ طهران أول حكم بالإعدام مرتبط بالاحتجاجات التي تشهدها إيران.

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وفي وقت سابق، كتبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في "تويتر" إن "ازدراء النظام الإيراني للإنسانية لا حدود له".

وأشارت إلى أن محسن شكاري "حوكم وأعدم في إطار محاكمة خادعة وسريعة لأنه لم يتفق مع النظام"، مضيفة: "لكن التهديد بالإعدام لن يخنق إرادة الناس في الحرية".

وأمس الخميس، نفذت إيران، للمرة الأولى منذ بدء التظاهرات التي تشهدها البلاد، أول حكم بالإعدام مرتبط بالاحتجاجات، حيث أوضح موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية أن "محسن شكاري، مثير الشغب الذي قطع شارع ستار خان في طهران في سبتمبر وجرح أحد عناصر الأمن بساطور، أُعدِم هذا الصباح".

المصدر: "فرانس برس"