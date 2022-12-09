الاتحاد الأوروبي يخطط لتعليق بث القنوات التلفزيونية الروسية في إفريقيا والشرق الأوسط

أعلن البرلمان الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي يخطط لمنع بث وسائل الإعلام الروسية في إفريقيا والشرق الأوسط بمساعدة العقوبات في مجال الأقمار الصناعية.

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ونقلت صحيفة "إزفيستيا" عن تصريح لنائب البرلمان الأوروبي من ألمانيا غونار بيك قوله: "تعد شركتا "Eutelsat" الفرنسية و"SES" من لوكسمبورغ من أكبر مزودي خدمات الأقمار الصناعية في العالم. وتوجد لديها عقود مع وسائل الإعلام الروسية للبث في إفريقيا والهند والشرق الأوسط. هذه هي المناطق التي يكون فيها الدعم لأوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا محدودا. وتبحث المفوضية الأوروبية حاليا عن طرق قانونية لمنع مزودي خدمات الأقمار الصناعية من بيع خدماتهم للعملاء من روسيا".

وذكر أن منظمة "مراسلون بلا حدود" قد رفعت دعوى قضائية ضد شركة "Arcom" وهي مشغل وسائل الإعلام الفرنسية بشأن قرارها السماح لـ "Eutelsat" ببث قنوات "روسيا 1" و"القناة الأولى" و"أن تي في".

وأوضح: "مع ذلك نظرا لأن الدولة الفرنسية تمتلك 22% من أسهم شركة "Eutelsat"، فسيتطلب الأمر ضغطا سياسيا وليس قضائيا لإجبار الشركة على إلغاء اتفاقها مع محطات البث الروسية".

وأفادت صحيفة "بوليتيكو"، أمس الخميس، بنية الاتحاد الأوروبي لتعليق تراخيص البث لقنوات "أن تي في مير" و"REN-TV" و"روسيا 1" و"القناة الأولى" في إطار العقوبات الجديدة ضد روسيا.

المصدر: إزفيستيا