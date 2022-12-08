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بوريل يقدم الذرائع بعد فرض عقوبات على ممثلي وسائل الإعلام الروسية

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بوريل يقدم الذرائع بعد فرض عقوبات على ممثلي وسائل الإعلام الروسية
Gettyimages.ru
مفوّض الاتحاد الأوروبي للشؤون الأمن والخارجية جوزيب بوريل
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شملت الحزمة الجديدة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا "العديد من ممثلي وسائل الإعلام الروسية"، بحسب مفوّض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والخارجية جوزيب بوريل.

وبرّر المسؤول الأوروبي شمل هذه الفئة بالعقوبات الأوروبية الجديدة بحجة أنهم "قاموا بنشر معلومات غير صحيحة عن الحرب".

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يُشار إلى أنّ المفوضية الأوروبية قدّمت يوم أمس مقترحات بشأن مضمون الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا، "وفي هذا الخصوص هناك 4 قنوات تلفزيونية روسية قد تخضع لإجراءات تقييدية، وسيتم توسيع قائمة العقوبات الفردية، لتضم حوالي 200 فرد ومنظمة." بحسب بوريل.

وقال: "ارتكزت مبرّرات العقوبات الجديدة على كيفية معاقبة أولئك الذين ينشرون معلومات مضلّلة، وكيف يمكننا فرض عقوبات عليهم."

وأضاف بوريل في اجتماع لجنة البرلمان الأوروبي لمواجهة التدخل الأجنبي: "اقترحت أمس، في إطار اقتراح عقوبات جديدة، قائمة بأسماء أفراد ومنظمات من وسائل الإعلام الروسية، وأنا أعمل حاليا على نظام عقوبات أفقي على التلاعب بالوعي المدني".

المصدر: نوفوستي

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