السجن خمس سنوات وغرامة لمنتهكي عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا

قالت المفوضية الأوروبية، في بيان نشرته اليوم، إنها أقرت اقتراحا بإدراج التحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا في قائمة الجرائم الجنائية للاتحاد الأوروبي.

وذكر البيان، أنه وفقا لذلك سيعاقب الأفراد الذين ينتهكون العقوبات بالسجن 5 سنوات، وأما الكيانات القانونية - فستتعرض لغرامة قدرها 5٪ من إجمالي مبيعات الشركات في السنة.

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وأضاف البيان: "يعتبر انتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي جريمة جنائية جدية. تظهر الممارسة في فرض تدابير الاتحاد الأوروبي التقييدية، وجود صعوبة في تحديد الأصول المملوكة من جانب الأوليغارشيين الذين يخفونها عن طريق استخدام هياكل قانونية ومالية معقدة. ويحدد القرار المقترح، نفس المستوى من العقوبات في جميع الدول الأعضاء، وبالتالي سيتم سد الثغرات القانونية القائمة وزيادة التأثير الرادع لانتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي".

تقترح المفوضية الأوروبية وضع "معايير أساسية مشتركة للعقاب"، على انتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

المصدر: تاس