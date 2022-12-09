لديه أصابع لزجة تجاه الحقائب.. ضبط أول متحول جنسي في الحكومة الأمريكية وهو يسرق أمتعة نسائية!

تم القبض على نائب مساعد رئيس مكتب إدارة الوقود المتسنفد والنفايات بوزارة الطاقة الأمريكية، سام برينتون، في مطار لاس فيغاس وهو يسرق حقيبة ملابس نسائية للمرة الثانية على التوالي.

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وأفادت وسائل إعلام أمريكية أمس الخميس بأن مذكرة جناية بتهم سرقة كبرى صدرت بحق برينتون البالغ من العمر 35 عاما، وتتراوح قيمة الحقيبة المسروقة "فيرا برادلي" بين 1200 و 5000 دولار.

وتم إيقاف برينتون عن العمل بشكل مؤقت في وزارة الطاقة بعد أن تبين أنه متهم بارتكاب جناية سرقة.

من جهته، نفى برينتون في البداية أخذ الأمتعة، لكنه ادعى لاحقا أنه أخطأ لتشابه الحقيبة مع حقيبته. وأظهرت كاميرات المراقبة قيامه بإزالة بطاقة هوية الحقيبة بعد أخذها من عربة الأمتعة.

وفي سبتمبر الماضي، اتهم برينتون وهو أحد أوائل الموظفين أصحاب الجندر غير الثنائي Non-binary (متحول جنسيا)، في الحكومة الفدرالية، بسرقة أمتعة أحد الركاب في مطار مينيابوليس.

المصدر: نيويورك بوست