ضبط مسؤول أمريكي متحول جنسيا يسرق حقيبة ملابس نسائية

تم القبض على نائب مساعد رئيس مكتب إدارة الوقود المتسنفد والنفايات بوزارة الطاقة الأمريكية، سام برينتون، وهو يسرق حقيبة ملابس نسائية، وفقا لما نقله موقع "فوكس نيوز".

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سام برينتون، هو أحد أوائل الموظفين أصحاب الجندر غير الثنائي Non-binary (متحول جنسيا)، في الحكومة الفدرالية، وقد أصبح متهما بسرقة أمتعة أحد الركاب في مطار مينيابوليس.

ووفقا للموقع، فقد تقدمت الراكبة فيرا برادلي بشكوى جنائية، في 26 أكتوبر، تزعم فيها أن برينتون أخذ حقيبتها بقيمة 2325 دولارا من عربة الأمتعة بمطار مينيابوليس في 16 سبتمبر، حيث وصل برينتون من واشنطن في ذلك اليوم.

وبتحقيقات الشرطة، قام الضباط بمراجعة فيديو المراقبة وتعرفوا على برينتون وهو يأخذ الحقيبة ثم أزال العلامة التي تحدد مالك الحقيبة، كما لاحظت أجهزة إنفاذ القانون أن برينتون استخدم هذه الحقيبة خلال رحلتين أخريين على الأقل إلى واشنطن العاصمة في 18 سبتمبر وفي 9 أكتوبر.

وحينما تواصلت الشرطة مع برينتون في 9 أكتوبر، أنكر سرقة أي شيء عندما اتصل به ضباط الشرطة لمناقشة الحادث، مؤكدا أنه ما زالت بحوزته الحقيبة.

المصدر: Fox News