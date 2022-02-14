تعيين "أول متحول جنسيا" في الإدارة الفيدرالية الأمريكية

كشف الناشط المثلي الأمريكي، سام برينتون، عن تعيينه كنائب مساعد وزير الوقود المستهلك والتخلص من النفايات في مكتب الطاقة النووية بوزارة الطاقة.

وعبر سلسلة تغريدات نشرها في "تويتر"، قال سام برينتون: "لدي بعض الأخبار الرائعة التي أشاركها معكم جميعا اليوم..لقد قبلت العرض للعمل كنائب مساعد وزير الوقود المستهلك والتخلص من النفايات في مكتب الطاقة النووية في وزارة الطاقة".

وأضاف برينتون: "سأكون -على حد علمي- أول شخص متحول جنسيا في قيادة الحكومة الفيدرالية، لكن الأهم من ذلك، أنني سأكون مسؤولا عن إيجاد حلول لمشكلة كرست حياتي لها والتي تعثرت منذ عقود".

وأضاف: "نعم..أعلم أن الأمر لن يكون سهلا..نعم، أدرك أن هذا تحد هائل..نعم أنا مستعد لمواجهته".

وأكمل: "لا يمكنك أن تفهم كم أنا متحمس..متوتر، ولكن متحمس جدا جدا..أتمنى حقا أن أحتفل مع كل واحد منكم شخصيا لأن هذا هو اليوم الذي حلمت به لأكثر من عقد من الزمان".

I have some pretty BIG news to share with you all today. I have accepted the offer to serve as the Deputy Assistant Secretary of Spent Fuel and Waste Disposition in the Office of Nuclear Energy for the Department of Energy. pic.twitter.com/FAeGhzEMPx — Sam Brinton (@sbrinton) January 10, 2022

Yes, I know it won’t be easy. Yes, I realize this is an enormous challenge. Yes, I am ready to take it on. — Sam Brinton (@sbrinton) January 10, 2022

You can't fathom how excited I am. Nervous, but so so so excited. I truly wish I could be celebrating with each of you in person since this is a day I have dreamed of for more than a decade. — Sam Brinton (@sbrinton) January 10, 2022

المصدر: RT