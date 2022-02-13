غضب بمواقع التواصل بعد فرض رقابة على الحبكة المتعلقة "بمجتمع الميم" بمسلسل "فريندز" الشهير في الصين

فرضت منصات البث الصينية الرئيسية رقابة على مشاهد "مجتمع الميم" (LGBTQ) بالمسلسل التلفزيوني الشهير "فريندز"، مما دفع عشاق المسلسل للتعبير عن غضبهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

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وبحسب "سي إن إن"، تم حذف المحادثات المتعلقة بزوجة روس السابقة كارول ويليك، التي طلقها بعد أن أدركت أنها مثلية، في الحلقة الأولى، كما تم حذف المحادثات الأخرى التي كانت موحية جنسيا، كما أنه في النسخة الأصلية، ذكر روس أنه "كانت هناك امرأة واحدة فقط" لكارول، التي تتركه لصديقتها سوزان بانش، بينما يسأله صديقه جوي عما إذا كان يعرف أنها مثلية.

"يعتبر "فريندز" من أشهر المسلسلات الكوميدية العالمية، وهو من بطولة جينيفر أنيستون وكورتيني كوكس وليزا كودرو ومات ليبلانك وماثيو بيري وديفيد شويمر، ويتحدث عن 6 أصدقاء يعيشون في مدينة نيويورك، وحظي بشعبية كبيرة في الصين مع قاعدة جماهيرية مخلصة للغاية.

وظهر العرض لأول مرة على منصات البث الصينية "Sohu video" و"iQiyi" في عام 2012 دون أي رقابة، وكان متاحا للمشاهدة حتى انتهاء اتفاقية البث في عام 2013.

وبعد الشعبية المتزايدة لحلقة "Friends: The Reunion" الخاصة في عام 2021، والذي شهدت اجتماع الممثلين الستة الرئيسيين معا لاسترجاع ذكريات العرض، اشترت منصات البث الصينية معا حقوق البث الخاصة بالعرض، وبدأت المنصات بما في ذلك "Bilibili" و"Tencent" و"Youku" و"Sohu" و"iQiyi" في بث "فريندز" بدءا من 11 فبراير.

وانتقل المعجبون إلى موقع التواصل الاجتماعي الصيني "Weibo" للاحتجاج على الرقابة على العرض، حيث أصبح "#FriendsCensored" الموضوع الأكثر شيوعا في الموقع، وحظي "الهاشتاغ" بأكثر من 54 مليون مشاهدة على الموقع ليلة الجمعة، لكن لاحقًا تم حظره من قبل المنصة صباح السبت، وأظهرت نتائج البحث أن "هذا الموضوع غير معروض وفقا للقوانين واللوائح ذات الصلة"، بحسب "سي إن إن".

في عام 2016، أصدرت الصين مبادئ توجيهية جديدة تنص على أن البرامج التلفزيونية لا ينبغي أن تتضمن قصصا تتضمن علاقات مثليين، بالإضافة إلى موضوعات أخرى "تضخم الجانب المظلم للمجتمع".

وأشارت الوثيقة المكونة من ثماني صفحات إلى "المحتوى المبتذل وغير الأخلاقي وغير الصحي" واعتبرت أن" المثلية الجنسية، والشؤون خارج نطاق الزواج، ومواقف ليلة واحدة، وحب القاصرين، أمور محظورة".





المصدر: "سي إن إن"