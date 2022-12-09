الصين والسعودية تؤكدان على أهمية حل الأزمة الأوكرانية سلميا وتجنب التصعيد

أكدت كل من الصين والسعودية، اليوم الجمعة، على أهمية تسوية الأزمة الأوكرانية بالوسائل السلمية وبذل جميع الجهود الممكنة لخفض التصعيد.

وجاء في بيان مشترك صدر في ختام القمة السعودية الصينية ونشرته وكالة الأنباء السعودية: "فيما يتعلق بالوضع في اوكرانيا، أكد الجانبان أهمية تسوية الخلافات بالوسائل السلمية، وبذل جميع الجهود الممكنة لخفض التصعيد، بما يسهم في إعادة الأمن والاستقرار، ويحد من التداعيات السلبية لهذه الأزمة".

وفي هذا السياق أشار الجانب الصيني إلى مبادرته ذات النقاط الست بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا، وتقديمه لأوكرانيا مساعدات إنسانية، ودعوته لتفادي وقوع أزمة إنسانية واسعة النطاق.

وأشارت الوكالة إلى أن الصين أعربت في هذا الصدد عن تقديرها للجهود الإنسانية والسياسية التي بذلتها السعودية من خلال تقديم المساعدات الإنسانية لأوكرانيا، والإفراج عن عدد من أسرى الحرب من جنسيات مختلفة.

المصدر: واس