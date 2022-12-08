ولي العهد السعودي والرئيس الصيني يوقعان اتفاقيات توائم بين رؤية المملكة 2030 و"الطريق الصينية" (صور)

شهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الخميس، مراسم تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية بين البلدين.

وبحسب ما نقلت قناة الإخبارية السعودية، فإن الاتفاقيات السعودية - الصينية شملت:

- خطة المواءمة بين رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق الصينية.

- مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

- اتفاقية بين المملكة والصين للتعاون والمساعدة القضائية في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية.

سمو #ولي_العهد وفخامة رئيس جمهورية #الصين الشعبية، يشهدان مراسم تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية بين البلدين.#الرئيس_الصيني_في_السعودية#واسpic.twitter.com/lQ7OeTjJhR — واس الأخبار الملكية (@spagov) December 8, 2022

كما وقعت وزارة البلدية السعودية 3 مذكرات مع الجانب الصيني تشمل "العمل على توفير 300 ألف وحدة سكنية بأعداد تتراوح ما بين 15 ألف - 30 ألف وحدة سكنية سنويا".

ووقعت وزارة الاستثمار السعودية 3 مذكرات مع الجانب الصيني، وهي الآتية:

- إنشاء مجمع صناعي لصناعة الألمنيوم.

- إنشاء مشروع التكسير الهيدروجيني في مجال البتروكيماويات.

- توطين سلاسل الإمداد لعدد من الأجهزة الطبية وتطوير التقنية والبحث والتطوير.

المصدر: "واس" + "الإخبارية"