7 ثوان مقابل جزء من الثانية.. محمد بن سلمان يصنع الفرق في استقباله للرئيسين الأمريكي والصيني (فيديو)

أثار الاستقبال السعودي الحار للرئيس الصيني شي جين بينغ في العاصمة الرياض تفاعلا كبيرا، جعل البعض يقارنون بينه وبين الاستقبال الذي حظي به الرئيس الأمريكي جو بايدن.

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ووصل الرئيس الصيني إلى الرياض أمس الأربعاء في زيارة تستمر 3 أيام، لعقد قمة مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، فيما زار الرئيس الأمريكي المملكة في بداية شهر يوليو الماضي.

وبالنظر إلى طريقة استقبال كلا الرئيسين، نلاحظ أن المصافحة بين شي وبن سلمان استمرت 7 ثوان وتمت بحرارة، بينما كانت التحية مع بايدن عبر ضربة سريعة بظاهر الكف، ولم تستمر سوى أجزاء من الثانية.

صحفي أمريكي يُقارن بين استقبال ترامب و بايدن في #السعودية. pic.twitter.com/0oG7fRiaR2 — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@US_World1) July 15, 2022

ورغم أن حجة بايدن كانت ضرورة اتباع إجراءات التباعد بسبب فيروس كورنا، تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الصيني من أكثر الشخصيات حرصا على إجراءات التباعد، لكنه سلم بكف يده وبحرارة على ولي العهد السعودي.

2020:

"سأجعل السعوديه دوله منبوذه . "



2022

_ زياره ليس لها موعد مؤكد

_ استقبال عادي جدا

_ تنازل عن تصاريح قديمه

وما زال للرضوخ بقيّه #بايدن_في_السعوديةpic.twitter.com/HjeaDPBOGc — AR. (@ksa_000018) July 15, 2022

كما جرت للرئيس الصيني مراسم استقبال رسمية مع عزف النشيدين، فيما لم يحظ الرئيس الأمريكي بهذا الشرف، رغم تاريخية العلاقة بين السعودية و الولايات المتحدة.

يذكر أن زيارة بايدن إلى السعودية أثارت جدلا كبيرا، خاصة بعد تصريحاته بأنه سيجعل المملكة منبوذة.

فيديو | مراسم استقبال رسمية للرئيس الصيني في قصر اليمامة بالرياض #الرئيس_الصيني_في_السعودية#الإخباريةpic.twitter.com/DD3PX2fFP9 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 8, 2022

المصدر: RT