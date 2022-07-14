هكذا استقبلت السعودية ترامب فكيف ستستقبل بايدن؟

تترقب الأوساط السعودية زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وكثرت التساؤلات حول الشخصية التي ستستقبله في مطار مدينة جدة، بعد أن استقبل الملك سلمان بن عبد العزيز سلفه دونالد ترامب.

وبينما استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عددا من الزعماء من بينهم أمير قطر تميم بن حمد، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قالت حسابات سعودية على مواقع التواصل الاجتماعي إن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، هو من سيستقبل بايدن في المطار لدى وصوله المقرر يوم غد الجمعة.

وقال الناشط تركي القحطاني في تغريدة على "تويتر": "سيتشرف الرئيس بايدن بأن يكون في استقباله سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز يوم الجمعة القادم في جدة".

سيتشرف الرئيس بايدن بأن يكون في استقباله سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز يوم الجمعة القادم في جدة 🇸🇦🇺🇸 pic.twitter.com/oWfmOFtK9x — Turki Alqahtani (@TurkiiSR) July 13, 2022

وكتب أحد المغردين قائلا: "أقل مايقال عنه استقبال بارد من السعودية. الرئيس بايدن بيكون في استقباله سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز يوم الجمعة القادم في جدة. الذكريات تعيد لنا استقبال أوباما في الرياض حيث لم يستقبله الملك وولي عهده وولي ولي عهده".

اقل مايقال عنه “استقبال بارد” من المملكه العربيه السعوديه.👍🏼

الرئيس #بايدن بيكون في استقباله سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز يوم الجمعة القادم في جدة 🇸🇦🇺🇸.

الذكريات تعيد لنا استقبال اوباما في الرياض حيث لم يستقبله الملك وولي عهده وولي ولي عهده 👌 pic.twitter.com/pUYCTxYPXx — جندي امارتي 🇦🇪 🚨 (@emirati_sol) July 14, 2022

وتأتي هذه الترجيحات بعد أن أثارت زيارة بايدن إلى السعودية جدلا كبيرا في الولايات المتحدة، ونشرت شبكة CNN تقريرا بعنوان "لا تتوقعوا رقصا بالسيوف عندما يزور بايدن السعودية"، مشيرة إلى أن "الرئيسين السابقين باراك أوباما ودونالد ترامب للسخرية لانحنائهما للملك السعودي خلال رحلاتهما إلى المملكة. حتى أن ترامب صنع التاريخ باختيار المملكة العربية السعودية في أول زيارة رئاسية له، والتي تميزت برقصات السيف".

وقالت: "بايدن حريص على حفظ ماء الوجه من خلال تصميم رقصة البصريات بعناية. في تناقض صارخ مع أسلافه، فهو لن يذهب حتى إلى العاصمة السعودية، الرياض، واختار بدلا من ذلك عقد قمة متعددة الأطراف مع القادة الإقليميين في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر"، مضيفة: "الرسالة واضحة: هذه ليست زيارة دولة".

المصدر: RT