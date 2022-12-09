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الكرملين يعلق على تبادل السجناء بين موسكو والولايات المتحدة

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الكرملين يعلق على تبادل السجناء بين موسكو والولايات المتحدة
Globallookpress Kremlin Pool
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف (صورة أرشيفية)
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صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأنه من الخطأ استنتاج أن تبادل بوت وغراينر هو خطوة لتجاوز الأزمة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

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جاء ذلك في إفادته الصحفية اليوم الجمعة، حيث تابع بيسكوف أن العلاقات بين البلدين ما زالت "في حالة مؤسفة".

وكانت عملية لتبادل السجناء قد تمت يوم أمس الخميس على أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة بمبادلة فيكتور بوت، المواطن الروسي المدان في الولايات المتحدة الأمريكية بتهمة تجارة الأسلحة، بالمواطنة الأمريكية بريتني غراينر المدانة بتهمة بحيازة المخدرات في روسيا، حيث نفى الجانبان تقديم أي تنازلات إضافية لبعضهما البعض في صفقة تبادل السجناء.

المصدر: نوفوستي

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