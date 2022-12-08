بيان سعودي إماراتي مشترك بشأن الإفراج وتبادل مسجونين بين روسيا والولايات المتحدة

أصدرت السعودية والإمارات اليوم الخميس، بيانا مشتركا بشأن الإفراج وتبادل مسجونين بين روسيا والولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة الخارجية الإماراتية ووزارة الخارجية السعودية عن نجاح الوساطة التي قادها الشيح محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، للإفراج وتبادل مسجونين اثنين بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية.

وأكد البيان المشترك الصادر عن الوزارتين أن نجاح جهود الوساطة يأتي انعكاسا لعلاقات الصداقة المشتركة والوطيدة التي تجمع بلديهما، بالولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا الاتحادية، وللدور المهم الذي تلعبه قيادتا البلدين الشقيقين في تعزيز الحوار بين جميع الأطراف.

وأشار البيان إلى أن أبوظبي استقبلت بتاريخ اليوم الخميس الموافق 8 ديسمبر 2022، المواطنة الأمريكية بريتني غراينر عبر طائرة خاصة قادمة من موسكو، وذلك بعد إفراج السلطات الروسية عنها، وذلك بالتزامن مع استقبال المواطن الروسي فيكتور بوت عبر طائرة خاصة قادمة من واشنطن، وذلك بعد إفراج السلطات الأمريكية عنه، وذلك بحضور المختصين من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية. وقد قام الجانبان الأمريكي والروسي بتسلم مواطنيهما، تمهيداً لنقلهما إلى بلديهما.

وقد أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ووزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية عن شكر حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، لحكومتي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا على تعاونهما واستجابتهما لجهود الوساطة المشتركة لقيادتي البلدين.

المصدر: "واس"