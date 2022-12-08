روسيا تطلق سراح لاعبة كرة السلة الأمريكية

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أنه تم الإفراج عن لاعبة كرة السلة الأمريكية، بريتني غرينير، المعتقلة في روسيا، في صفقة تبادل مع رجل الأعمال الروسي فيكتور بوت.

وبحسب وزارة الخارجية الروسية ، فإن عملية التبادل جرى اليوم في مطار أبوظبي.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلقي خطابا طارئا بشأن هذه المسألة.

وتم احتجاز بريتني غرينير في مطار شيريميتييفو بموسكو في فبراير الماضي، بتهمة الشروع في تهريب مواد مخدرة إلى روسيا.

وأصدرت محكمة منطقة خيمكي بريف موسكو، حكما بالسجن لمدة 9.5 سنوات على لاعبة كرة السلة الأمريكية، مع غرامة مالية بقيمة مليون روبل( حوالي 20 ألف دولار)، وذلك بعد إدانتها بتهمة تهريب وحفظ المخدرات – زيت حشيشة الكيف.

واعترفت بريتني غرينير، البالغة من العمر 31 عاما، يوم 7 يوليو الماضي، بتهمة تهريب المخدرات المنسوبة إليها.

المصدر: russian.rt.com