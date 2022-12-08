جهاز الأمن الفدرالي الروسي يعرض فيديوهات لعملية تبادل بوت وغرينير

عرض جهاز الأمن الفدرالي الروسي، مقطع فيديو لعملية تبادل المواطن الروسي فيكتور بوت، الذي قضى قرابة 15 عاما في سجن بالولايات المتحدة، مقابل الأمريكية بريتني غرينير.

وقال بوت على متن الطائرة بعد إطلاق سراحه، إنه تم نقله مباشرة من زنزانة السجن إلى عملية التبادل، وأوضح أنه خلال العملية حلقت طائرته عبر مدينة مانشستر البريطانية.

وجرى تبادل بوت مقابل غرينير اليوم الخميس، بعد جهد دبلوماسي مطول بين موسكو وواشنطن.

وقالت أمينة المظالم المعنية بحقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا، إن الرئيسين الروسي والأمريكي قدما عفوا متبادلا عن بوت وغرينير، ما يعني أنه تم إنهاء المحاكمة الجنائية أخيرا، ويتمتع بوت وغرينير بحرية كاملة في الحركة.

ووفقا لمصادر لشبكةCNN ، فإن التبادل لم يشمل بول ويلان المدان في روسيا بتهمة التجسس.

المصدر: نوفوستي