طائرة فيكتور بوت تحط في مطار محج قلعة للتزود بالوقود وإكمال مسارها إلى موسكو

أفادت خدمات الطيران الروسية، أن الرحلة الخاصة بفيكتور بوت أقلعت من مطار محج قلعة إلى موسكو، بعد هبوطها للتزود بالوقود.

ووفقا لمصدر وكالة "تاس"، أقلعت الطائرة من مطار محج قلعة في جمهورية داغستان الروسية بعد التزود بالوقود، ومن المتوقع أن تصل موسكو في غضون أقل من ثلاث ساعات.

وقام بوت بالاتصال بعائلته وطمأنهم طالبا منهم عدم القلق، وأكد أن طائرته ستقلع باتجاه موسكو، على أن تصل في وقت لاحق اليوم.

المصدر: وكالات