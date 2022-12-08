إتمام صفقة تبادل سجناء بين روسيا والولايات المتحدة بوساطة إماراتية

أفادت الخارجية الروسية بإتمام صفقة التبادل واستلام الروسي فيكتور بوت مقابل تسليم لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينر، المحتجزة بروسيا، في صفقة "تبادل السجناء" في مطار أبو ظبي.

وقالت وزارة الخارجية في بيان اليوم الخميس: "إن المواطن الروسي فيكتور بوت تم استلامه مقابل تسليم الأمريكية بريتني غرينر.. تم الانتهاء من الإجراء بنجاح في مطار أبو ظبي".

وقالت وسائل الإعلام الروسية عن صفقة التبادل، بأنها جرت عبر وساطة دولة الإمارات العربية المتحدة، التي لا تزال أحد الوسطاء المهمين.

وأضافت أن الصفقة سبقتها سلسلة كاملة من المفاوضات، حيث حاولت الولايات المتحدة الإصرار على صيغتها 2 مقابل 1، لكنها فشلت في ثني روسيا واضطرت في النهاية إلى تقديم تنازلات.

وشملت الصفقة إطلاق سراح بوت المحتجز في الولايات المتحدة مقابل غرينر المحتجزة في روسيا وإجراء عملية التبادل في مطار أبو ظبي.

في حين لم تشمل صفقة التبادل، الأمريكي بول ويلان المدان في روسيا بتهمة التجسس الذي تطالب به الولايات المتحدة.

في نهاية يوليو الماضي، عرضت واشنطن، وفقا لتقارير إعلامية، على موسكو مبادلة بوت، الذي يقضي عقوبة بالسجن في الولايات المتحدة بتهمة تهريب الأسلحة، مقابل تسليم الأمريكي بول ويلان المدان في روسيا بتهمة التجسس، ولاعبة كرة السلة بريتني غرينر، التي أدينت بعقوبة السجن تسع سنوات في روسيا بتهمة تهريب المخدرات.

المصدر: نوفوستي