البيت الأبيض: واشنطن تعرض على موسكو طرقا بديلة لحل مشكلة تبادل السجناء

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إن الولايات المتحدة تعرض على روسيا "طرقا بديلة" لحل قضية السجناء، بعد عدم تلقيها "الرد المرغوب" على اقتراحاتها السابقة.

وأضافت المتحدثة في بيان صحفي: "كما قلنا سابقا، قدمت الحكومة الأمريكية عرضا مهما للجانب الروسي لحل الوضع غير المقبول وغير المشروع لاعتقال المواطنين الأمريكيين. في الأسابيع التالية، على الرغم من غياب حسن النية للمفاوضات من الجانب الروسي، ستواصل الحكومة الأمريكية تطوير هذا الاقتراح وتقديم طرق بديلة محتملة للمضي قدما عبر جميع القنوات الممكنة".

ولم يبرر البيت الأبيض، سبب ظهور هذا البيان الصحفي.

إقرأ المزيد

وتزعم الإدارة الأمريكية أنها قدمت عرضا "جادا" إلى السلطات الروسية حول الموضوع، لكنها لم تحصل على الموافقة عليه.

والصفقة وفقا للسيناريو الأمريكي، يجب أن تؤدي إلى الإفراج عن لاعبة كرة السلة بريتني جرينير، التي حكم عليها بالسجن تسع سنوات بتهمة تهريب المخدرات وعودتها إلى الوطن، وكذلك إطلاق سراح بول ويلان، الذي يقضي عقوبة بالسجن في روسيا لمدة 16 عاما بتهمة التجسس.

ولم تحدد السلطات الأمريكية، ما الذي عرضته على الجانب الروسي مقابل ذلك، لكن وفقا لتقارير إعلامية، جرى الحديث عن إطلاق سراح رجل الأعمال الروسي فيكتور بوت، القابع في السجن في الولايات المتحدة بتهمة التحضير لمؤامرة لقتل أمريكيين وتقديم دعم مادي للإرهاب.

وتؤكد وسائل الإعلام، أن الكرملين يطالب بالإفراج عن مواطن روسي آخر، لكي تجري عملية التبادل وفق "2 مقابل 2".

المصدر: نوفوستي