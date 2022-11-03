واشنطن تقترح على موسكو خيارات بديلة لتبادل السجناء

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير يوم الخميس، إن الولايات المتحدة عرضت على روسيا خيارات بديلة "للمضي قدما" في قضية تبادل السجناء والموقوفين بين البلدين.

وقالت جان بيير خلال مؤتمر صحفي: "يمكنني أن أبلغكم أن الحكومة الأميركية بادرت مؤخرا بتقديم خيارات بديلة للجانب الروسية للمضي قدما في الحوار بشأن تبادل السجناء من خلال القنوات المتاحة.

وأكدت أيضا أن دبلوماسيين أمريكيين التقوا في السجن مع لاعبة كرة السلة بريتني غرينر، التي أدينت في روسيا. وبحسب جان بيير، فإن إطلاق سراحها، وكذلك إطلاق سراح مواطنين أمريكيين آخرين مدانين، يعد من أولويات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

تقول الإدارة الأمريكية إنها قدمت اقتراحا "جادا" للسلطات الروسية، لكنها لم تتلقى ردأ بعد. الصفقة، وفق الرؤبة الأميركية، يجب أن تؤدي لعودة كلا من بريتني غرينر، وبول ويلان، الذي يقضي حكما بالسجن لمدة 16 عاما بتهمة التجسس، إلى وطنهم.

السلطات الأميركية من جهتها لم توضح ما الذي تقترح تقديمه للجانب الروسية في المقابل. ولكن وفقا لتقارير إعلامية، الحديث يدور عن إطلاق سراح رجل الأعمال فيكتور بوت، الذي أدين في الولايات المتحدة بتهمة التآمر لقتل الأمريكيين، والدعم المادي للإرهاب. في حين أن بوت يصر على براءته. وبحسب تقارير إعلامية، يطالب الكرملين بمواطن آخر، بحيث يكون التبادل متكافئا بصيغة "اثنان مقابل اثنين".

المصدر: ريا نوفوستي.