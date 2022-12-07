رفض القضاء الأمريكي الدعوى المرفوعة بحق محمد بن سلمان في قضية خاشقجي يثير تفاعلا كبيرا

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات حول رفض القاضي الأمريكي، جون بيتس، النظر بالدعوى المرفوعة ضد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

حيث رفض القاضي بيتس، الثلاثاء النظر في الدعوى القضائية التي رفعتها الباحثة التركية، خديجة جنكيز، خطيبة خاشقجي ضد ولي العهد السعودي تتهمه بالضلوع في قتله.

قاضي محكمة واشنطن الاتحادية يقبل توصية الحكومة الاميركية بمنح الحصانة لولي العهد السعودي باعتباره رئيسا للوزراء في القضية التي رفعتها خطيبة جمال خاشقجي بالرغم من عدم ارتياحه لحيثيات تعيين محمد بن سلمان كرئيس للوزراء وان هناك ادعاءات موثوقة بتورطه في الجريمة بحسب وثيقة الحكم. pic.twitter.com/9zcacmXySP — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) December 6, 2022

وعلى الرغم من أن القاضي رأى أن الدعوى تضمنت أدلة قوية بضلوع بن سلمان في الجريمة، إلا أنه رفضها، لأن الأخير يتمتع بحصانة قضائية تحول دون ملاحقته أمام المحاكم الأمريكية كونه رئيس حكومة دولة أجنبية.

رفضت محكمة العدل الأوروبية دعوى قضائية رفعها رجل الأعمال الموالي للنظام السوري سامر الفوز طلب من خلالها رفع العقوبات الأوروبية المفروضة عليه مدعيا أنه لا علاقة تربطه بالنظام السوري.

المحكمة ألزمت الفوز بتكاليف الدعوى القضائية بعد رفضها. pic.twitter.com/j8QU3Rvuv9 — AL KILANI Almoutassim ⚖️ المعتصم الكيلاني (@ALMOUTASSIMALKI) December 7, 2022

وأعرب القاضي عن عدم ارتياحه، ليس من تورط بن سلمان في قتل خاشقجي وحسب، ولكن بسبب التوقيت "المشبوه" لتعيينه رئيسا للوزراء في المملكة العربية السعودية، ومنحه الحصانة، ففي السابق الملك وحده من كان يشغل هذا المنصب.

وربي اشغلونا فيه #محمد_بن_سلمان تاج راسكم يا امريكان فتنة لان جننكم تدورن زلة عليه خايفين الامريكان تحت امرنا كسعوديين خايفين زمن القوة العربية الاسلامية اللي اسقط اجدادها الامبراطورية خايفه نرجع مثل هارون الرشيد وغيره من هالابطال ويدركون جيدا لوتوحدنا العرب تنزل فيهم عقوبة الله pic.twitter.com/N0Yi4MNaQr — 🤍🇸🇦 محمد العسيري🇸🇦💙 (@ahmd_lkmy1234) December 7, 2022

وأشار إلى أن صدور هذا الأمر الملكي لم يكن مدفوعا بالرغبة في أن يكون محمد بن سلمان رئيسا للحكومة، ولكن لحمايته من المسؤولية التي يمكن أن تقع عليه في هذه القضية.

و إنتهت فصول المتاجرة بدم جمال خاشقجي



إسقاط قضية إتهام ولي العهد السعودي الأمير الشاب " محمد بن سلمان " برغم أنف من كانوا يهددون بمعاقبته@amhfarrajhttps://t.co/JLb0pFAVld — Wasim Baroudi (@WasimBaroudi) December 7, 2022

ويذكر أن محمد بن سلمان عين رئيسا للوزراء، في أواخر شهر سبتمبر، واعتبر المراقبون هذه الخطوة حيلة لتأمين حصوله على حصانة في الدعوى القضائية التي رفعتها جنكيز ضده.

المصدر: RT