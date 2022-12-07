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الكونغرس يطالب البنتاغون بتقديم "استراتيجية شاملة" لمواجهة الأسلحة فرط الصوتية

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الكونغرس يطالب البنتاغون بتقديم
Globallookpress
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طالب الكونغرس الأمريكي، وزارة الدفاع بصياغة وتقديم "استراتيجية شاملة" لمواجهة الأسلحة فرط الصوتية.

ويتضمن مشروع الميزانية الدفاعية الذي وافقت عليه اللجان المختصة في مجلسي النواب والشيوخ، مطالبة البنتاغون بتطوير وتقديم "استراتيجية شاملة" لمواجهة الأسلحة فرط الصوتية.

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وجاء في مشروع موازنة الدفاع للسنة المالية 2023: "يتضمن المشروع بندا، يتوجب على وزير الدفاع وفقا له، أن يقدم إلى لجان الكونغرس المختصة في الشؤون الدفاعية، استراتيجية شاملة حول الاستخدام للإمكانيات غير المتماثلة لمواجهة التهديد الذي تشكله الصواريخ فرط الصوتية ".

المصدر: نوفوستي

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