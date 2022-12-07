ماسك يقيل محاميا كبيرا من تويتر بسبب فضيحة كمبيوتر نجل بايدن

أعلن إيلون ماسك أنه أقال جيم بيكر نائب المستشار القانوني العام في شركة تويتر، بسبب تورطه المحتمل في قضية الرقابة المتعلقة بالكمبيوتر المحمول الخاص بنجل الرئيس الأمريكي الحالي.

وكتب ماسك في تغريدة: "بسبب المخاوف من تورط بيكر المحتمل في منع نشر المعلومات المتعلقة بالحوار العام، تم طرد المذكور اليوم من تويتر".

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في وقت سابق، نشر ماسك رابطا لمادة منشورة عن تحقيق رقابي يتعلق بجهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بهانتر بايدن. وفي هذه المادة يؤكد كاتبها الصحفي مات تيبي، أن تويتر اتخذ إجراءات طارئة من أجل منع نشر القصة حول الكمبيوتر المحمول المسروق لابن جو بايدن عشية الانتخابات في عام 2020.

وفي التحقيق المذكور ورد اسم بيكر، إلى جانب نشر مراسلاته، في سياق مناقشة حادثة الكمبيوتر المحمول الخاص بهانتر بايدن.

وتكشف قضية حاسوب هانتر بايدن، تورط والده جو بايدن في قضايا فساد إداري مرتبطة بالمعامل البيولوجية في أوكرانيا، في الوقت الذي كان يشغل فيه منصبا هاما في الدولة، إبان عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.

وانتشرت هذه المعلومات إثر إرسال هانتر بايدن لحاسوبه الخاص إلى ورشة إصلاح تابعة لشركة أبل في ولاية ديلاوير، قام صاحبها باستنساخ بيانات الجهاز وسلمها لرودي جولياني، عمدة نيويورك السابق والمحامي الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب آنذاك.

كما تشير البيانات التي عثر عليها في حاسوب هانتر بايدن، إلى تورطه في قضايا تهريب المخدرات والدعارة.

المصدر: نوفوستي