أكثر من نصف الأمريكيين يدعمون التحقيق مع نجل الرئيس جو بايدن

أظهر استطلاع رأي أجرته شركة Rasmussen Reports، أن 62% من المواطنين الأمريكيين يدعمون إجراء تحقيق مع نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، على خلفية صفقاته الخارجية.

ووفقا لنتائج الاستطلاع، وافق 62 % من المشاركين، على تحقيق الجمهوريين في مجلس النواب في صفقات هنتر بايدن الخارجية"، وأن 61% من المستطلعين قالوا إنهم واثقون من أن جو بايدن حقق استفادة كبيرة من صفقات نجله هنتر.

فيما عارض 34% من المستطلعين، إجراء التحقيق، وقالوا إن القضية المرفوعة ضد هنتر بايدن ذات دافع سياسي، وتم استطلاع ألف شخص، بنسبة خطأ 2%.

وفي وقت سابق، قال جو بايدن إنه فخور بنجله هنتر، الذي قد يتهم بإخفاء إدمان المخدرات عند شراء الأسلحة، وأكد أن لديه ثقة كاملة في هنتر ويحبه كثيرا.

وقال المدعون والمحققون، إنهم واثقون من وجود أدلة كافية لتوجيه الاتهام إلى هنتر بايدن، وسيتخذ محامي ولاية ديلاوير ديفيد فايس القرار النهائي.

المصدر: لينتا.رو