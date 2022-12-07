 
مباشر

صحيفة: البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا قد تنهار خلال عدة أسابيع

أخبار العالم

صحيفة: البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا قد تنهار خلال عدة أسابيع
Gettyimages.ru
كييف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ubni

كتبت صحيفة "Newsweek" أن البنية التحتية للطاقة بأوكرانيا قد تتوقف عن العمل بحلول عيد الميلاد الكاثوليكي.

إقرأ المزيد
إعلان حالة التأهب الجوي في معظم أراضي أوكرانيا وسط سماع دوي انفجارات
إعلان حالة التأهب الجوي في معظم أراضي أوكرانيا وسط سماع دوي انفجارات

ونقلت الصحيفة عن مؤسسة "Mercy Corps": "قد تنهار البنية التحتية للطاقة بشكل كامل في غضون عدة أسابيع إذا استمر القصف".

وأشار ممثل المؤسسة، مايكل يانغ، إلى أن انقطاع التيار الكهربائي في أراضي أوكرانيا يمكن أن يستمر ليس لساعات وأيام ولكن لأسابيع كاملة. وستصبح العديد من المدن "غير صالحة للسكن في غضون 4 أشهر" بسبب درجات الحرارة المنخفضة.

المصدر: نوفوستي

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

البرتغال تكتسح سويسرا وتوجه إنذارا شديد اللهجة للمغرب (فيديو)