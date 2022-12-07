صحيفة: البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا قد تنهار خلال عدة أسابيع

كتبت صحيفة "Newsweek" أن البنية التحتية للطاقة بأوكرانيا قد تتوقف عن العمل بحلول عيد الميلاد الكاثوليكي.

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ونقلت الصحيفة عن مؤسسة "Mercy Corps": "قد تنهار البنية التحتية للطاقة بشكل كامل في غضون عدة أسابيع إذا استمر القصف".

وأشار ممثل المؤسسة، مايكل يانغ، إلى أن انقطاع التيار الكهربائي في أراضي أوكرانيا يمكن أن يستمر ليس لساعات وأيام ولكن لأسابيع كاملة. وستصبح العديد من المدن "غير صالحة للسكن في غضون 4 أشهر" بسبب درجات الحرارة المنخفضة.

المصدر: نوفوستي