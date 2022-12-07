الاتحاد الدولي للنقل الجوي: على دول الغرب إعادة النظر بحظر تحليق طيرانها عبر روسيا

أكد المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي، ويلي والش، أنه على الدول الغربية إعادة النظر في منع تحليق طائراتها المدنية عبر أجواء روسيا لتخفيف العبء عن شركات الطيران.

وأفادت صحيفة "التلغراف" البريطانية نقلا عن والش قوله: "يجب أن نتطلع إلى إعادة التحليق عبر المجال الجوي الروسي ليكون في متناول جميع شركات الطيران عبور سيبيريا، حتى تتمكن أوروبا من الوصول إلى آسيا بأكثر الطرق فعالية".

وأشار إلى أن الصين قد تخفف قيود الرحلات الجوية المتعلقة بكوفيد العام المقبل، مما يمنح شركات الطيران الصينية مزايا على منافسيها الأوروبيين، بما في ذلك الخطوط الجوية البريطانية، التي اضطرت إلى تجنب المجال الجوي الروسي ما تسبب في تأخرها لساعات.

وأضاف والش أن الرحلات الجوية فوق روسيا وأوكرانيا تحولت إلى مشكلة رئيسية لشركات الطيران، حيث أصبح المجال الجوي الأوروبي مكتظا بالطائرات.

وقال: "علينا أن ننظر في إعادة التحليق عبر المجال الجوي الروسي".

وذكر أن إعادة التحليق لا يمكن أن تتم إلا بعد حل الأزمة في أوكرانيا.

وفقا لتقارير إعلامية، بدأت شركات الطيران الأوروبية في الفترة الأخيرة، ممارسة ضغوط على الاتحاد الأوروبي لمراجعة الحظر المفروض على المجال الجوي الروسي.

وأوقفت القوى الغربية رحلاتها عبر المجال الجوي الروسي في إطار العقوبات ضد روسيا بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: صحيفة "التلغراف" البريطانية