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واشنطن توافق على صفقة مروحيات وعتاد عسكري مع سيئول بقيمة 1.5 مليار دولار

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واشنطن توافق على صفقة مروحيات وعتاد عسكري مع سيئول بقيمة 1.5 مليار دولار
Globallookpress
طائرة مروحية نقل من طراز "شينوك 47 - إف"
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أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء، أنها وافقت على صفقة بيع 18 مروحية "شينوك 47 - إف"، وعتاد عسكري بقيمة 1.5 مليار دولار لكوريا الجنوبية.

وقالت وكالة تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية في بيانها إن "الصفقة المقترحة ستحسن قدرة جمهورية كوريا على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تعزيز قدرات النقل الثقيل لجيشها".

وأضافت أن هذه المروحيات ستستخدم بشكل خاص في مهام "الإجلاء الطبي والإنقاذ والهبوط بالمظلات والإغاثة في الكوارث الطبيعية".

وحصلت هذه الصفقة على الضوء الأخضر من الخارجية الأمريكية وأبلغ البنتاغون الكونغرس بها الثلاثاء.

المصدر: أ ف ب

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