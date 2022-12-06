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ألمانيا ترفض تسليم أوكرانيا منظومات "باتريوت" للدفاع الجوي

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ألمانيا ترفض تسليم أوكرانيا منظومات
Globallookpress Carsten Hoffmann
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أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك أن ألمانيا رفضت تسليم أوكرانيا منظومات "باتريوت" للدفاع الجوي، وأن المفاوضات جارية لنشرها في بولندا.

وقال بلاشتشاك على "تويتر": "بعد محادثة مع وزير الدفاع الألماني، شعرت بخيبة أمل بعد سماع قرار رفض دعم أوكرانيا. نشر صواريخ "باتريوت" في غرب أوكرانيا سيزيد من أمن البولنديين والأوكرانيين. وبالتالي، بدأنا العمل على اتفاقات لنشر هذه المنظومات في بولندا وربطها بإدارة نظامنا".

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وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت عن اتفاق مع نظيرها البولندي على تسيير دوريات جوية في بولندا بمقاتلات "يوروفايتر" الألمانية ونشر منظومات "باتريوت" للدفاع الجوي في بولندا.

وبعد ذلك طرح وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك ، فكرة نشر صواريخ "باتريوت" الألمانية في أوكرانيا، وليس في بولندا.

المصدر: تاس

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