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واشنطن تعلن معارضتها رفع ملف مقتل شيرين أبو عاقلة إلى "الجنائية الدولية"

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واشنطن تعلن معارضتها رفع ملف مقتل شيرين أبو عاقلة إلى
AP
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أعلنت واشنطن معارضتها لخطوة قناة "الجزيرة" القطرية رفع ملف مقتل الصحفية الفلسطينية التي تحمل الجنسية الأمريكية شيرين أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

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وحول الموقف الأمريكي الذي تجدد فيه واشنطن معارضتها للتحقيقات التي تطال إسرائيل، قال الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس لصحافيين "نحن نعارض ذلك".

وأضاف في تصريحات للصحفيين أن "المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تركز على جوهر اختصاصها وهو أن تكون الملاذ الأخير لمعاقبة الجرائم الفظيعة وردعها".

 

المصدر: "أ ف ب"

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