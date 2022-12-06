المسعفون ينضمون إلى الاضرابات في بريطانيا

أعلن اتحاد GMB أن أكثر من 10 آلاف مسعف سيضربون في إنجلترا وويلز، نهاية ديسمبر، احتجاجا على التضخم وتدني الأجور في البلاد، بسبب العقوبات التي فرضتها لندن وحلفاؤها ضد روسيا.

وقال اتحاد GMB وهو نقابة عمالية عامة في بريطانيا على "تويتر": "سيضرب المسعفون يومي 21 و28 ديسمبر".

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وكشفت النقابة في وقت سابق أن أكثر من 10 آلاف عامل صوتوا على إجراء إضراب من أجل زيادة الرواتب.

وأعلن اتحاد الخدمات العامة والتجارية، الذي يمثل العديد من موظفي الحكومة، أن العاملين المعنيين بالطرقات السريعة سينفذون سلسلة إضرابات من 16 ديسمبر حتى السابع من يناير.

ومن شأن ذلك أن يشل الحياة في البلاد، حيث ستزامن الإضراب مع احتجاجات وإضرابات أخرى مقررة لعمال سكك الحديد.

وبلغ معدل التضخم في المملكة المتحدة أعلى نسبة له منذ 41 عاما في أكتوبر مسجلا 11.1 في المئة، في ظل ارتفاع كبير في فواتير الطاقة والغذاء وخفض الأجور أو تجميدها في الكثير من القطاعات.

المصدر: نوفوستي