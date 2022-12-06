سياسي أمريكي يتهم واشنطن بالتراجع عن موقفها تجاه أوكرانيا

انتقد صموئيل راماني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة أكسفورد، تأكيد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التزام واشنطن بدعم أوكرانيا حتى تحرير أراضيها المحتلة بعد الـ24 من فبراير.

وكتب على "تويتر": "تصريحات بلينكن حول الـ24 من فبراير تشير إلى تراجع في الموقف الأمريكي تجاه أوكرانيا، وتثير الشكوك في مدى استعداد الولايات المتحدة لمساعدتها على استعادة شبه جزيرة القرم، ومناطق واسعة من دونباس".

Antony Blinken says the current US objective is to help Ukraine recapture territory it lost to Russia since February 24



A statement that raises doubts about the US's willingness to help Ukraine recapture Crimea and large swathes of Donbas — Samuel Ramani (@SamRamani2) December 6, 2022

وأشار راماني إلى تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة عدّلت صواريخ HIMARS المخصصة لأوكرانيا بما يمنعها من بلوغ الأراضي الروسية.

وجاءت انتقادات راماني تعليقا على تصريح بلينكن بأن الولايات المتحدة مستمرة في دعم أوكرانيا حتى تستعيد كافة أراضيها المحتلة بعد الـ24 من فبراير الماضي.

المصدر: نوفوستي