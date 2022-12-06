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سياسي أمريكي يتهم واشنطن بالتراجع عن موقفها تجاه أوكرانيا

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سياسي أمريكي يتهم واشنطن بالتراجع عن موقفها تجاه أوكرانيا
AP
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انتقد صموئيل راماني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة أكسفورد، تأكيد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التزام واشنطن بدعم أوكرانيا حتى تحرير أراضيها المحتلة بعد الـ24 من فبراير.

وكتب على "تويتر": "تصريحات بلينكن حول الـ24 من فبراير تشير إلى تراجع في الموقف الأمريكي تجاه أوكرانيا، وتثير الشكوك في مدى استعداد الولايات المتحدة لمساعدتها على استعادة شبه جزيرة القرم، ومناطق واسعة من دونباس".

وأشار راماني إلى تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة عدّلت صواريخ HIMARS المخصصة لأوكرانيا بما يمنعها من بلوغ الأراضي الروسية.

وجاءت انتقادات راماني تعليقا على تصريح بلينكن بأن الولايات المتحدة مستمرة في دعم أوكرانيا حتى تستعيد كافة أراضيها المحتلة بعد الـ24 من فبراير الماضي.

 

 

المصدر: نوفوستي

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