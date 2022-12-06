"فرنسا دولة عظيمة".. ماكرون يخرج عن طوره ويرد بحدة على سؤال صحفي

رد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحدة على سؤال صحفي حول انقطاع التيار الكهربائي المحتمل في فرنسا هذا الشتاء، ودعا للتوقف عن تخويف الناس بـ "سيناريوهات سخيفة".

وقال ماكرون خلال زيارته لقمة غرب البلقان في ألبانيا، ردا على سؤال لأحد الصحفيين بشأن احتمال انقطاع التيار الكهربائي: "هذا النقاش سخيف. دور سلطات الدولة ومؤسساتها ليس زرع الخوف وعدم الخضوع له. دورها، يكمن في تنفيذ العمل الموكل لها لضمان حصول الناس على الكهرباء. الحديث يدور عن مسؤولية كل فرد - وهي تكمن في العقلانية بمجال الطاقة، وليس في تخويف الناس بسيناريوهات سخيفة. توقفوا عن مثل هذه الأمور".

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وشدد ماكرون على "أن فرنسا دولة عظيمة لديها نموذج طاقة عظيم".

وقال: "سنجتاز هذا الشتاء على الرغم من الحرب. أنا فقط أطلب من الجميع القيام بعملهم. تتمثل مهمة EDF في الحفاظ على تشغيل محطات الطاقة، ومهمة الحكومة هي التخطيط ، ويجب على الجميع الالتزام بخطة واعية للطاقة".

في وقت سابق، دعت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن مواطنيها إلى مزيد من خفض استهلاك الطاقة لتجنب انقطاع التيار الكهربائي.

المصدر: نوفوستي