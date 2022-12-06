حجب قناة RT Balkan على موقع "يوتيوب"

حجب موقع "يوتيوب" قناة RT Balkan، الذي وصفته إدارة التحرير في القناة بأنه علامة على غياب حرية الإعلام في الغرب.

جاء ذلك في منشور على قناة "تليغرام" الرسمية لـ RT Balkan، حيث تابعت إدارة التحرير: "إن أفعال (يوتيوب) تبرهن أولا وقبل كل شيء على غياب حرية وسائل الإعلام في الغرب.. فهم لا يقررون لأنفسهم فحسب، وإنما لعامة السكان في البلاد، التي تقبلت بكل سرور نبأ افتتاح قناتنا".

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ونقلت القناة عن رئيسة تحرير القناة يلينا ميلينتشيتش تأكيدها بأن مضمون القناة لم ينتهك سياسة "غوغل" بأي شكل من الأشكال، حيث يشار إلى أن من بين أحدث مقاطع الفيديو على القناة مقابلة مع السفير الروسي في صربيا ألكسندر بوتسان خارتشينكو.

وتابعت ميلينتشيتش: "هل كان الغرب خائفا من محتوى RT باللغة الصربية؟".

يذكر أنه على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تم تطبيق آلاف الإجراءات التقييدية ضد موسكو، بما في ذلك حجب وكالة "سبوتنيك" وقنوات RT التلفزيونية، حيث أصبحت هذه الوسائط غير متاحة للمستخدمين الأوروبيين لمحرك البحث "غوغل"، وقنواتهم على "يوتيوب" ومنصات "ميتا" (شبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام")، بينما تضع هذه المواقع على المواد التابعة لصحفيين محليين يتعاملون مع روسيا بوصفها "وسائل إعلام تابعة للحكومة الروسية".

المصدر: نوفوستي