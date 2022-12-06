الكرملين يعلق على وضع قناة "دوجد" في لاتفيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الوضع حول قناة "دوجد" (الروسية المعارضة) في لاتفيا، يعتبر مثالا للأوهام الخاطئة بأنه يوجد مكان ما أفضل وأكثر حرية من روسيا.

في وقت سابق، أعلن إيفارس أبولينز رئيس المجلس الوطني للإعلام في لاتفيا، أنه تم اتخاذ قرار بإلغاء ترخيص البث الممنوح لقناة "دوجد" في بلاده.

إقرأ المزيد

وأضاف بيسكوف، معلقا على قرار السلطات اللاتفية: "في كل الأوقات، يظهر من يعتقد بوجود مكان ما أفضل للعيش من وطنه ومكان ما أكثر حرية من بلاده. هذا مثال ساطع يظهر مدى خطأ هذا الوهم الشائع".

ويشار إلى أنه تمت في فترة سابقة، إضافة قناة "دوجد" التلفزيونية إلى سجل العملاء الأجانب في روسيا، بعد أن ثبت تلقيها للتمويل المالي من الخارج.

المصدر: نوفوستي