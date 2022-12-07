بولنديون غاضبون من دعوة رئيس وزرائهم لمواصلة تزويد أوكرانيا بالسلاح

عبر مستخدمو "تويتر" في بولندا عن غضبهم من تصريح رئيس وزراء البلاد، ماتيوش مورافيتسكي، حول ضرورة مواصلة تزويد أوكرانيا بالأسلحة.

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وتساءلت المستخدمة "Ryszarda": " السيد رئيس الوزراء، يصل المزيد من اللاجئين من أوكرانيا. فهل ستتمكن بولندا من قبولهم؟ سيزداد الأمر سوءا أكثر فأكثر، إبدأ في التفكير ليس فقط في الأوكرانيين".

وكتب المستخدم "dominik": "لا يوافق الشعب على دفع 30 مليون من جيبه. ستذهب إلى السجن بهذا السبب".

وأضاف المستخدم "Many": "حول لهم أموالا من راتبك. اللصوص يتبرعون بأموال الغير".

وقال "marian dunaj": "أنا آسف، ولكن ليست لدي كلمة للتعليق على مثل هذا الهراء".

ومزح "Paweł"، قائلا: "الأنف يطول أكثر فأكثر".

وغضب المستخدم "TomCraft" كاتبا: "استقل من منصبك، أيها اللص".

وتساءل "Jan": "من من البولنديين يهتم بذلك؟ نحن قلقون أكثر من قيام الدولة بتوزيع أموالنا على الأوكرانيين. ربما أنتم قد نسيتم، لكن هذه الأموال تأتي من ضرائبنا!"

وكتب رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، سابقا، في صفحته على "تويتر" أنه بحث مع نظيره الأوكراني، دينيس شميغال، القصف الأخير للبنية التحتية الأوكرانية. وأضاف: "يجب على المجتمع الدولي مواصلة تزويد أوكرانيا بالسلاح والمساعدات الإنسانية".

المصدر: نوفوستي