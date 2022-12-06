بولندا تستلم من كوريا الجنوبية الدفعة الأولى من صفقة الدبابات والمدافع

قال موقع TVP.INFO، إنه تمت في بولندا عملية تنزيل شحنة من الدبابات ومدافع الهاوتزر ذاتية الحركة التي تم شراؤها من كوريا الجنوبية مقابل 6 مليارات دولار.

ونقل الموقع، عن مصدر في وزارة الدفاع الوطني البولندية، أن تم في ميناء غدينيا تفريغ الدفعة الأولى من دبابات K2 الكورية الجنوبية ومدافع الهاوتزر ذاتية الحركة K9، والتي سيتم تسليمها قريبا إلى الجيش البولندي.

وأضاف المصدر القول، إن الدبابات ومدافع الهاوتزر المذكورة، تدخل ضمن الدفعة الأولى من الأسلحة الكورية الجنوبية التي اشترتها بولندا هذا العام.

سيشارك الرئيس البولندي أنجي دودا ووزير دفاعه ماريوش بلاشاك في حفل استلام هذه المعدات في غدينيا اليوم الثلاثاء.

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تنص العقود المبرمة حتى الآن على توريد 189 دبابة و 212 مدفع هاوتزر ذاتي الحركة.

وتبلغ قيمة عقد الدبابات الموقع مع شركة Hyundai Rote 3.37 مليار دولار، وقيمة عقد المدافع الموقع مع شركة Hanwha Defense 2.4 مليار دولار.

المصدر: dzen.ru