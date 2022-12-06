هنغاريا: لا لتدريب العسكريين الأوكرانيين

أكد وزير الدولة للعلاقات الثنائية بوزارة الخارجية الهنغارية، تاماش مينتسر، أن بلاده لا تنوي القيام بتدريب العسكريين الأوكرانيين.

إقرأ المزيد

وكتب الدبلوماسي في صفحته على "فيسبوك": "في بعض الدول الأوروبية تجري فعاليات لتدريب الجنود الأوكرانيين. ولن تجري في هنغاريا. نقول "لا" لذلك. نريد أن نتحرك ليس نحو الحرب، بل نحو السلام".

وقال وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، سابقا، أن بلاده تعتقد أنه من المهم ألا يتحول حلف الناتو إلى طرف للنزاع الأوكراني.

وفي وقت سابق أعلن وزراء خارجية بلدان الاتحاد الأوروبي إطلاق بعثة تدريبية للقوات المسلحة الأوكرانية، وذلك بهدف تدريب 15 ألف جندي أوكراني على الأقل. ومن المتوقع أن تنشر مراكز التدريب في بولندا وألمانيا في حين سينشر مقر البعثة في بروكسل.

المصدر: نوفوستي