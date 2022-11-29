مجلس النواب التشيكي يوافق على تدريب العسكريين الأوكرانيين في البلاد

وافق مجلس النواب التشيكي على تدريب العسكريين الأوكرانيين على أراضي جمهورية التشيك.

وصادق المجلس مساء الثلاثاء على الموافقة على تواجد العسكريين الأوكرانيين في ميدان "ليبافا" التدريبي ومشاركة العسكريين التشيك في تدريبهم على أراضي دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، لكن عددهم لن يتجاوز 55 مدربا.

ومن المقرر أن تنظم على الأراضي التشيكية 5 دورات تدريب شهرية لنحو 800 عسكري أوكراني.

وصادق النواب كذلك على مشاركة العسكريين التشيك في بعثة الناتو في العراق خلال العامين 2023 و2024، وعلى إرسال 40 فردا في الشرطة العسكرية إلى إقليم كوسوفو الصربي الذي أعلن انفصاله من جانب واحد.

المصدر: تاس