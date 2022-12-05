مدعي المحكمة الجنائية الدولية ينتقد خطط الاتحاد الأوروبي لتشكيل محكمة خاصة بأوكرانيا

قال مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إن خطط الاتحاد الأوروبي لتشكيل محكمة خاصة حول أوكرانيا، تتناقض مع تحقيق تجريه المحكمة الدولية في لاهاي.

وأضاف: "أساء الاتحاد الأوروبي تفسير القانون".

ودعا خان المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم المالي للمحكمة الجنائية الدولية، وقال: "لا يمكن أن نفشل في التحقيق ونحن بحاجة إلى أدوات وآليات العمل".

وتابع: "قُدّمت وعود كثيرة بأن أي مبادرات لتشكيل محكمة حول أوكرانيا لن تقوّض تحقيق المحكمة الجنائية الدولية التي تواجه عجزا في الميزانية".

وجاءت المفوضية الأوروبية في وقت سابق، بمبادرة لتشكيل محكمة دولية خاصة بأوكرانيا تحت رعاية الأمم المتحدة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن المحكمة الجنائية الدولية لا يمكنها محاكمة قادة الدول على أعمال ضد دول أخرى أثناء وجودهم في مناصبهم، وأن روسيا ليست من الدول الموقعة على الاتفاقية.

وردّ مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في جنيف غينادي غاتيلوف، بأن إنشاء آلية تحت إشراف الأمم المتحدة يتطلب موافقة من مجلس الأمن الدولي، لا يمكن للاتحاد الأوروبي الحصول عليها دون موافقة روسيا.

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المصدر: نوفوستي