غاتيلوف: إعدام الأسرى الروس جريمة حرب

ندد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في جنيف، غينادي غاتيلوف، بجريمة قوات كييف النازية ضد الأسرى الروس، وأكد أنها جريمة حرب مطالبا الأمم المتحدة بإدانتها.

وأضاف أن بعثة روسيا الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف ستطالب مكتب مفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإدانة علنية لهذه الجريمة النكراء.

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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن قوات كييف أعدمت أكثر من 10 أسرى حرب من الجنود الروس، في جريمة صوّرها المجرمون ونشروها دون إخفاء وجوههم.

وأكدت أن "الفيديو المنشور لهذه المذبحة الجماعية بحق الأسرى الروس العزّل، يؤكد طبيعة نظام كييف الوحشية بقيادة زيلينسكي ومن يدافعون عنه ويدعمونه".

المصدر: نوفوستي