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الخارجية الروسية: جريمة قوات كييف ضد أسرى الحرب الروس لن تمر بلا عقاب

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الخارجية الروسية: جريمة قوات كييف ضد أسرى الحرب الروس لن تمر بلا عقاب
Globallookpress Konstantin Kokoshkin
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طالبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا المنظمات الدولية بإدانة الجريمة التي ارتكبتها قوات كييف ضد أسرى الحرب الروس العزّل، وإطلاق تحقيق شامل في هذا العمل الجبان.

وقالت زاخاروفا في بيانها: "نطالب المنظمات الدولية بإدانة هذه الجريمة الفظيعة وإجراء تحقيق شامل فيها".

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وأكدت أنه "سيتم تحديد جميع الضالعين والمتورطين في هذه الجرائم وسينالون العقاب الذي يستحقونه... لن يفلتوا من العقاب".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن قوات كييف أعدمت أكثر من 10 أسرى حرب من الجنود الروس، في جريمة صوّرها المجرمون ونشروها دون إخفاء وجوههم.

وأكدت أن "الفيديو المنشور لهذه المذبحة الجماعية بحق الأسرى الروس العزّل، يؤكد طبيعة نظام كييف الوحشية بقيادة زيلينسكي ومن يدافعون عنه ويدعمونه".

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