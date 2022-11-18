الأمم المتحدة تفتح تحقيقا عن مشاهد إعدام نازيي كييف أسرى حرب

أعلنت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إليزابيث ثروسيل، أن المنظمة باشرت التحقيق في المشاهد التي تظهر جريمة إعدام أسرى حرب روس.

وقالت عندما سئلت عن رد فعل الأمم المتحدة على الفيديو: "لقد تواصلت مع زملائي الذين يقولون إنهم على علم بالفيديو وباشروا التحقق منه".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن قوات كييف أعدمت أكثر من 10 أسرى حرب من الجنود الروس، في جريمة صوّرها المجرمون ونشروها دون إخفاء وجوههم.

وأكدت أن "الفيديو المنشور لهذه المذبحة الجماعية بحق الأسرى الروس العزّل، يؤكد طبيعة نظام كييف الوحشية بقيادة زيلينسكي ومن يدافعون عنه ويدعمونه".

المصدر: نوفوستي