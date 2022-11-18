الدفاع الروسية: قوات كييف ارتكبت مذبحة جماعية وأعدمت 10 أسرى حرب بوحشية
Globallookpress Konstantin Kokoshkin
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u79w
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات كييف أعدمت أكثر من 10 أسرى حرب من الجنود الروس، في جريمة صوّرها المجرمون ونشروها دون إخفاء وجوههم.
وقالت الوزارة في بيانها: "لا يمكن اعتبار القتل المتعمد لأكثر من 10 جنود روس مقيدين بطلقات مباشرة في الرأس على أيدي أفراد القوات الأوكرانية "استثناء مأساويا" من التزام نظام كييف المزعوم بحقوق أسرى الحرب".
وأضافت: "الفيديو المنشور لهذه المذبحة الجماعية بحق الأسرى الروس العزّل، يؤكد طبيعة نظام كييف الوحشية بقيادة زيلينسكي ومن يدافعون عنه ويدعمونه".
المصدر: نوفوستي