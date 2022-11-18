الدفاع الروسية: قوات كييف ارتكبت مذبحة جماعية وأعدمت 10 أسرى حرب بوحشية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات كييف أعدمت أكثر من 10 أسرى حرب من الجنود الروس، في جريمة صوّرها المجرمون ونشروها دون إخفاء وجوههم.

وقالت الوزارة في بيانها: "لا يمكن اعتبار القتل المتعمد لأكثر من 10 جنود روس مقيدين بطلقات مباشرة في الرأس على أيدي أفراد القوات الأوكرانية "استثناء مأساويا" من التزام نظام كييف المزعوم بحقوق أسرى الحرب".

وأضافت: "الفيديو المنشور لهذه المذبحة الجماعية بحق الأسرى الروس العزّل، يؤكد طبيعة نظام كييف الوحشية بقيادة زيلينسكي ومن يدافعون عنه ويدعمونه".

المصدر: نوفوستي