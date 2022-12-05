وزير الدفاع الفنلندي يزور تركيا لبحث انضمام بلاده للناتو

أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية أن الوزير أنتي كايكونين، سيزور بدعوة من نظيره التركي خلوصي أكار، أنقرة يومي الـ7 والـ8 من ديسمبر الجاري، لبحث انضمام فنلندا إلى الناتو.

وذكرت الوزارة إن كايكونين سيضع إكليلا من الزهر على ضريح مؤسس الجمهورية التركية أتاتورك.

وقدمت فنلندا والسويد في 18 مايو، طلبهما الانضمام إلى حلف الناتو، حيث وافقت جميع الدول الأعضاء الـ30 في الحلف مسبقا على انضمامها، باستثناء المجر، وتركيا التي وضعت على طاولة الأطلسي حزمة من الشروط لقبولها عضوية البلدين المذكورين.

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المصدر: نوفوستي