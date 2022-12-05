وزير خارجية فنلندا عن السلاح النووي: لم نطلبه ولم يعرضه أحد علينا

قال وزير الخارجية الفنلندي بيكا خافيستو، إن بلاده لا تسعى لنشر أسلحة نووية تابعة لحلف الناتو على أراضيها.

وأضاف الوزير: "لم نطلب الأسلحة النووية، ولم يعرضها أحد علينا".

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وأشار الوزير إلى أنه من السابق لأوانه التفكير في كيف ستتطور نشاطات تدريب العسكريين الفنلنديين، عندما تصبح الدولة عضوا في الحلف، لكن عدد العمليات العسكرية الدولية التي تشارك فيها فنلندا سيزداد.

في وقت سابق، زعم نفس الوزير الفنلندي بأن السبب الذي دفع فنلندا للتقدم بطلب الانضمام إلى حلف الناتو هو "التهديدات النووية الروسية"، بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

ومن المعروف أن فنلندا والسويد، تقدمتا في مايو الماضي، بطلب للانضمام إلى حلف الناتو، وحصل هذا الطلب على موافقة وتأييد 28 دولة من أصل 30 عضوا في الحلف.

وفي 5 ديسمبر، قدمت الحكومة الفنلندية لبرلمان البلاد مشروع قانون بشأن الانضمام إلى الناتو. سيتم النظر في الوثيقة في البرلمان خلال عدة أشهر.

المصدر: نوفوستي