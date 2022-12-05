شولتس: العقوبات ضد روسيا تؤتي أكلها وستستمر لفترة طويلة

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، لصحيفة Foreign Affairs، بأن العقوبات ضد روسيا تؤتي أكلها، وأنها ستستمر لفترة طويلة.

وأضاف شولتس، أن الاتحاد الأوروبي والناتو أقوى من أي وقت مضى، وأن العقوبات المفروضة ضد موسكو تثبت ذلك، وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخطأ عندما اعتقد بأن الأزمة الأوكرانية ستحدث شرخا في العلاقات بين خصومة.

وأكد أن العقوبات لن ترفع عن روسيا طالما أنها مستمرة في إملاء شروطها للسلام، وأن الغرب سيدافع عن أراضي الناتو بلا هوادة.

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وأفادت وزارة الاقتصاد الروسية، في وقت سابق، بأن الاقتصاد الروسي يتكيف بسرعة مع المتغيرات الجديدة، وأن روسيا اعتادت التعايش مع الأزمات، وطورت آلياتها في التعامل مع العقوبات التي تواجهها منذ العام 2014.

ومن جهتها صرحت وزارة الخارجية الروسية، مرارا بأن موسكو لا تهدد أحدا، وأنها منفتحة على التفاوض مع حلف الناتو، ولكن على مبدأ المساواة والاحترام المتبادل، بشرط تخلي الناتو عن سياسة التوسع باتجاه روسيا.

المصدر: نوفوستي