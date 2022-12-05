الدفاع الروسية: منطومات "أوسا" تدمر حوالي 5 أهداف أوكرانية يوميا

قال مصدر في وزارة الدفاع الروسية، إن منظومات الدفاع الجوي الصاروخية من طراز "Osa-AKM"، تدمر حوالي 5 أهداف أوكرانية يوميا في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وأشار المصدر، إلى أن غالبية هذه الأهداف هي من الطائرات بدون طيار التي تقوم بالاستطلاع الجوي.

وأضاف المصدر: "تستطيع هذه المنظومات، بفضل ميزاتها التصميمية عبور العوائق المائية بنفسها بدون الحاجة لإقامة معابر عائمة. وكل منظومة مزودة بمحطة رادار تسمح لها بكشف الأهداف المعادية وخاصة الدرونات الطائرة التي تحاول إجراء استطلاع جوي لمناطق انتشار الوحدات الهجومية والمواقع الدفاعية للقوات المسلحة الروسية، ليتم بعد ذلك تدميرها".

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وتؤكد وزارة الدفاع الروسية، على أن طواقم منظومات "Osa-AKM"، تمكنت بشكل إجمالي من تنفيذ أكثر من 200 عملية إطلاق ناجحة خلال العملية العسكرية الخاصة.

ويؤكد العسكريون الروس، أن المهمة الرئيسية لهذه المنظومات، هي تدمير مختلف أنواع الطائرات والمروحيات والطائرات بدون طيار. في الوقت الحالي، أظهرت هذه المنظومات قدرتها على تدمير الأهداف الصغيرة بشكل جيد.

المصدر: تاس